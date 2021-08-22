لبنان | جورج البراكس: 90% من المحطات في ​لبنان​ لا تملك المواد النفطية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن عضو نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ ​جورج البراكس​، أن “90% من المحطات في ​لبنان​ لا تملك المواد النفطية ​بنزين​ ومازوت وهذا الامر ساهم الى حد كبير في رفع منسوب ازمة الطوابير التي شاهدناها بالقرب من ​محطات الوقود​ وفي الشوارع”.

وأضاف البراكس في حديث لقناة الـ “NBN”: “عملية افراغ الباخرة التابعة لشركة ​توتال​ ساهمت بالتخفيف من الازمة التي نعاني منها”، مبيناً ان “السوق سيرتاح في الايام القليلة المقبلة بعد اعتماد الية معينة لإستيراد المحروقات، ولكن هذا الامر يحتاج الى اسبوع تقريباً لكي يترجم على ارض الواقع”.

وأكد أن “مستودعات الشركات فارغة فهي حالياً لا تملك المخزون والية الاستيراد تحتاج الى وقت لكي يتم تنظيم كل الأمور الادارية والروتينية، ولكن يمكن القول أن الازمة ذاهبة نحو الحل”.