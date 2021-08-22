لبنان | طليس: ​الأجهزة الأمنية​ لا يمكنها أن تضغط على السائق العمومي بموضوع التسعيرة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
بسام طليس
أشار رئيس إتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، في حديث تلفزيوني، الى ان “قطاع النقل لا يملك حالياً سعراً معينا لتسعيرة النقل في لبنان”، مبيناً انه “بسبب عدم الثقة بالدولة اللبنانية يذهب الناس نحو احتكار وتخزين المشتقات النفطية”.
ولفت الى ان “التعرفة التي قمنا بها مؤخراً كانت تعتمد على دعم الدولة اللبنانية للسائقين العموميين”، موضحا ان “الاجهزة الامنية لا يمكنها ان تضغط على السائق العمومي بموضوع التسعيرة لانه لا يمكن ان يحصل على البنزين من المحطات فهو يذهب الى السوق السوداء”، كاشفا عن ان “القطاع سيعلن في نهاية المطاف عن التعرفة الرسمية للنقل، والمعركة التي نخوضها هي معركة المواطن والسائق”.