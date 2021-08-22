لبنان | طليس: ​الأجهزة الأمنية​ لا يمكنها أن تضغط على السائق العمومي بموضوع التسعيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أشار رئيس إتحادات ونقابات ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​، في حديث تلفزيوني، الى ان “​قطاع النقل​ لا يملك حالياً سعراً معينا لتسعيرة النقل في لبنان”، مبيناً انه “بسبب عدم الثقة ب​الدولة اللبنانية​ يذهب الناس نحو احتكار وتخزين المشتقات النفطية”.

ولفت الى ان “التعرفة التي قمنا بها مؤخراً كانت تعتمد على دعم الدولة اللبنانية للسائقين العموميين”، موضحا ان “​الاجهزة الامنية​ لا يمكنها ان تضغط على السائق العمومي بموضوع التسعيرة لانه لا يمكن ان يحصل على ​البنزين​ من المحطات فهو يذهب الى السوق السوداء”، كاشفا عن ان “القطاع سيعلن في نهاية المطاف عن التعرفة الرسمية للنقل، والمعركة التي نخوضها هي معركة المواطن والسائق”.