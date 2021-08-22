لبنان | كميات البنزين المتبقية ضئيلة جدا ولا تكفي الحاجة اليومية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكدت مصادر الشركات المستوردة للنفط، في حديث لقناة الـ “LBCI”، أن “الكميات المتبقية من البنزين ضئيلة جدا ولا تكفي الحاجة اليومية”، لافتةً إلى أنها “بانتظار فتح الاعتمادات لتقوم باستيراد بواخر على السعر الجديد، وإدخال الباخرتين الموجودتين في المياه اللبنانية واللتين تحملان 45 ألف طن من البنزين”.

كما شددت على أن “الشركات لم توزّع محروقات بعد صدور التسعيرة الجديدة، كما أنها لم تسلّم نهار الأحد بسبب اغلاق الخزانات تمهيدا لكشف الجمارك نهار الاثنين”.

وفي هذا الإطار، لفتت مصادر مصرف لبنان إلى أنه “ابتداءً من يوم غد الإثنين، سيتم العمل على اعطاء موافقات وفتح اعتمادات للبواخر”.