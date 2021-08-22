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لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن تطورات فيروس /Covid-19، جاء فيه:

“-عدد الفحوص داخل مختبرات المستشفى خلال 24 ساعة: 337 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال 24 ساعة: 9 حالات.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال 24 ساعة: حالة واحدة.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1270 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: حالة واحدة.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18 حالة.
– حالات وفاة: حالتان.

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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