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لبنان | حتى متى ستسمرّ موجة الحر الشديدة في لبنان؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 8 دقائق

توقعات الطقس

أفادت ​مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​، باستمرار موجة الحر الشديدة مع درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة بقاعاً وفي ​القاع​ و​الهرمل​، و35 درجة ساحلاً حتى أوائل شهر أيلول، مع نسبة رطوبة متدنية مما يرفع مؤشر الحرائق الى مستويات مرتفعة جداً.

وطلبت مصلحة الأبحاث من المواطنين “الاكثار من شرب المياه، عدم التعرض كثيرًا للشمس، الانتباه الى فساد الاطعمة مع ارتفاع ​درجات الحرارة​، والانتباه من الحرائق”، طالبةً من المزارعين “زيادة كميات وعدد ري المزروعات وتهوئة البيوت البلاستيكية”، سائلةً الجهات المعنية “الانتباه من الحرائق”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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