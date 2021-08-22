لبنان | مناشدة من نقيب الأطباء لتسهيل تعبئة البنزين للطاقم الطبي والتمريضي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ناشد نقيب الأطباء شرف أبو شرف وزراء الداخلية والدفاع والطاقة ومجلس الدفاع الأعلى وكل المسؤولين المعنيين وأصحاب محطات البنزين، بإتخاذ قرار صارم لتسهيل تعبئة البنزين للطاقم الطبي والتمريضي وإيجاد محطات في كل المحافظات تستقبل الأطباء.

وحذّر أبو شرف في بيان “من عدم تكمن الطاقم الطبي والتمريضي بعد اليوم من القيام بواجباتهم المهنية”، مشيرا إلى أن “الأطباء محجوزون في منازلهم ولا يتمكنوا من الوصول إلى الطوارئ لمعالجة الحالات ‏الطارئة، بسبب فقدان مادة البنزين لديهم”.

ولفت نقيب الاطباء إلى أنهم “متوقفون عن العمل وغير قادرين على تلبية واجبهم المهني، ويحمّلون مسؤولية أرواح المواطنين التي قد تتعرض للخطر للجهات المعنية”.

وقال: “إن اللجان الطبية في المستشفيات كافة دعت ‏عبر نقابة الأطباء، إلى التوقف عن العمل لحين إيجاد حل مناسب لهذه القضية حفاظا على صحة المواطنين”.