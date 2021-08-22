لبنان | حب الله:كان من الأجدى دفع ال ٢٢٥ مليون دولار مباشرة للناس!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

غرّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر حسابه على توتير:

“كان من الأجدى دفع ال ٢٢٥ مليون دولار مباشرة للناس! لو عطينا ٩٣ دولار (قيمة البطاقة التمويلية) مباشرة لكل عيلة لبنانية دون استثناء، وقبل ما تطلع البطاقة، كنا دفعنا لكل اللبنانيين على شهرين… والله مصيبة… بالطريقة اللي تقررت، ما لح يوصل للناس ٢٠%..”

وأضاف: “٢٢٥ مليون دولار كانوا أمنوا النقل المشترك بكل آلياته وسائقيه ومحروقاته وتشغيله وصيانته وتطويره لسنوات”