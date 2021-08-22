لبنان | مقتل سيدة ونجاة اثنين في عملية سطو مسلح في البقاع الاوسط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه بعيد منتصف الليل الفائت، حصلت عملية سطو مسلح على طريق معمل السكر في البقاع الاوسط، أودت بحياة انعام.ط ونجاة ابن بلدة غزة خالد م. وزوجته بعد أن تم اطلاق النار عليهم من قبل لصوص فروا الى جهة مجهولة. وحضرت القوى الامنية الى مكان الحادث وباشرت التحقيق بالقضية لمعرفة الدوافع والخلفيات.

وقد تركت هذه الحادثة مخاوف لدى المواطنين من دخول المنطقة حالا من الفوضى والسطو بواسطة السلاح، حيث ناشدت جمعيات أهلية ومنتديات ثقافية الجيش والاجهزة الامنية كشف الفاعلين وبث الطمأنينة لدى المواطنين.