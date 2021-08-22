لبنان | مكافأة أميركية.. 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مستشار حسن نصر الله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 3:27 مساءً

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، مقابل معلومات عن مستشار حسن نصر الله، المعروف باسم خليل يوسف حرب.

وجاء في التغريدة التي نشرها برنامج “مكافآت من اجل العدالة”: يلعب خليل يوسف حرب دورا أساسيا في عمليات تنظيم حزب الله اللبناني كما يعمل على تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى. إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب.

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