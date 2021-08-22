لبنان | تنفيذا للتوجيهات الملكية.. طائرة مساعدات طبية ثالثة من الأردن إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 3:04 مساءً

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الشعب اللبناني.

وبحسب موقع “عمون”، فإن الطائرة انطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، لتوصيلها إلى الجهات المعنية في لبنان، بهدف مساندتها في ظل الظروف التي يمر به البلد العربي.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتوفير مواد ومستلزمات طبية لتوصيلها إلى لبنان.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الهيئة بعثت إلى لبنان طائرتي مساعدات طبية خلال الأسبوع الماضي.