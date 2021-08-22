لبنان | ما سبب إقفال دائرة نفوس زحلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

بعد الإعلان عن إقفال دائرة نفوس زحلة، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع، أفادت معلومات “النهار”، في اتصال مع المرجع المعني للوقوف على أسباب التحرّك القضائي، أنّ “تحرّك النيابة العامة الاستئنافية في البقاع جاء “انطلاقاً من الحفاظ على المصلحة العامة”، بعد ورود معلومات عن خلل في أداء قلم نفوس زحلة.

وفي هذه المعلومات أنّه “في مقابل انتظار المواطنين في صفوف طويلة أمام قلم النفوس لإنجاز معاملاتهم، يجري تسيير وإنجاز معاملات لصالح سماسرة ومختارين”، واتّضح أنّ “طلبات لإخراج قيد يرسلها مختارون للموظفين عبر واتسآب”.

وعليه، لفتت المعلومات إلى أنّ “النيابة العامة أوعزت لجهاز أمن الدولة مصادرة المعاملات في أدراج الموظفين ومصادرة هواتفهم كأدلة، بهدف المقارنة والتحقق من صحة هذه المعلومات أو عدم صحتها”.

كما أفات معلومات “النهار” أنّه “سيجري الاستماع لموظفي القلم يوم الاثنين، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه”.

وفي بيان صباح اليوم، أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنّه “بناءً لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع، دخلت عناصر تابعة لجهاز أمني نهار الجمعة في 20 آب 2021، قلم نفوس زحلة وصادرت مستندات عائدة لإدارة رسمية (بيانات قيد إفرادية وعائلية، وطلبات بيانات قيد) كانت موجودة في القلم، منها ما كان محفوظاً أو جاهزاً للطباعة، ومنها ما كان منجزاً وعائداً لمواطنين سبق أنّ تقدّموا بطلب الحصول على بيانات قيد لتسهيل معاملاتهم”.

وأضافت في بيان: “ومع مصادرة الكمية المذكورة من هذه البيانات، بات من الصعب متابعة الطلبات التي تمّ انجازها بغية تسليمها للمواطنين”.

وأشارت المديرية إلى أنّ “المدير العام للأحوال الشخصية طلب من رئيسة دائرة نفوس البقاع إجراء جردة شاملة لكل بيانات القيد في القلم الجاهزة للتعبئة وتلك التي كانت منجزة ومقارنتها بالطلبات، وكذلك جردة أخرى على بقية المستندات في القلم لإعادة ضبط القيود”.

كما أعلنت أنّ “أبواب قلم نفوس زحلة ستُقفل أمام المواطنين يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 23/8/2021، وتعتذر المديرية من “أبناء قضاء زحلة عن عدم استقبالهم في هذا اليوم قسراً، على أمل أن يعاود القلم نشاطه الاعتيادي ابتداءً من يوم الثلثاء في 24/8/2021”.