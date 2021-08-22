لبنان | “الخارجية”: الشكر والامتنان للهند لاجلاء مواطن لبناني من افغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً جاء فيه:

تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وإمتنانها لدولة الهند الصديقة على الجهود الحثيثة التي قامت بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أفغانستان، من أجل إجلاء المواطن اللبناني محمد خطاب الذي يعمل في شركة تريمبلين Trempplin التابعة لشركة أوريكل Oracle الهندية في أفغانستان، ونقله مع مواطنين من التابعية الهندية إلى نيودلهي على متن طائرة عسكرية هندية بأمان.

كما تنوه الوزارة بالجهود القيمة التي بذلتها سفارة لبنان في الهند وسفارة لبنان في باكستان والتي أثمرت إجلاء مواطن لبناني من خطر محدق إلى دار الأمان. وتثمن أيضا” التعاون الذي أبدته السلطات الباكستانية مع سفارة لبنان في إسلام آباد في هذا الشأن.

وتقدر وزارة الخارجية والمغتربين العلاقات التاريخية والمميزة بين لبنان وكل من الهند وباكستان الصديقتين، اللتين تقفان دومًا إلى جانب لبنان.