لبنان | طقس نهاية الأسبوع حار ورطب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس صافيا ورطبا وحارا نسبيا وبشكل خاص على المرتفعات والمناطق الداخلية حتى بداية الاسبوع المقبل. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان وبشكل خاص المرتفعات والمناطق الداخلية حتى بداية الأسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33).

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الاحد، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيا على الجبال والداخل وتكون فوق معدلاتها الموسمية، لذا نحذر من اندلاع االحرائق في المناطق الحرجية، بينما تبقى الرطوبة مرتفعة نسبيا مما يؤدي لزيادة الشعور بالحر.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال وانخفاض بسيط بنسبة الرطوبة على الساحل.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 26 الى 32، فوق الجبال من 19 الى 31، في الداخل من 19 الى 39.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:04 ساعة غروب الشمس: 19:18