لبنان | واكيم: النوايا الحسنة لا تكفي لإدارة شؤون البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم: “آخر انجازات العهد (مع تربيح جميلة)، تخصيص 225 مليون دولار من اموال اللبنانيين ولمدة شهر، حوالي 50 مليون دعماً للمواطنين و175 مليون دعماً للمهربين والمحتكرين”.

وأضاف عبر “تويتر”: “النوايا الحسنة، إن كانت حسنة، لا تكفي لإدارة شؤون البلاد”.

في سياق منفصل، أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً، الأحد، رفع أسعار البنزين نسبة تصل إلى 66 بالمئة، في خطوة قد تفاقم من أزمة الوقود الخانقة في لبنان.

ويعني هذا القرار عمليا، رفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان، وهي خطوة تقول الحكومة اللبنانية إنها تسعى لخفض النقص الحاد في الوقود، لكن توقعات تفيد بأنه سيزيد من المصاعب الاقتصادية.

وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان إن قرار رفع أسعار البنزين جاء استنادا إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، السبت في قصر بعبدا الرئاسي.

وسيترفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66 بالمئة، ليصبح سعر صفيحة المحروقات منذ هذا الصنف عند 129 ألف ليرة لبنانية.