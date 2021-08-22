لبنان | توقف خدمات “أوجيرو” في سنترال طرابلس – البحصاص

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة “أوجيرو” عبر “تويتر” أنه “طرأ عطل على معدّات الاتصال في سنترال طرابلس – البحصاص ممّا أدّى إلى توقّف خدمات الهاتف في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة”. وأضافت: “تعمل فرقنا الفنيّة على اصلاح العطل. شكرًا لتفهّمكم”.

في المقابل، أكّدت هيئة “أوجيرو” في وقت سابق أنّ جميع سنترالاتها وعددها 303 سنترالات تعمل بشكل طبيعي بإستثناء الحصينة، والمريجة، ووادي خالد، بسبب تعذر تزويد مولداتها الخاصة بمادة المازوت حتى الآن”.

وشرحت في تغريدة أنّها “تعمل جاهدة لمعالجة الأمر بأسرع وقت”.