لبنان | تعرفة النقل بـ20 ألف ليرة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 11:01 صباحًا

أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن تعرفة النقل بالحد الادنى ستصل لـ16 أو20 ألف إذا لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه.

وتمنى طليس في حديث تلفزيوني على السائقين العموميين رغم كل الذل الذي يعيشونه أن نرحم بعضنا البعض.

في المقابل، أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى انه استنادا الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2021، واستناداً الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية و السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية والسيد حاكم مصرف لبنان والسيد وزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات حيث اصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:

بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل

بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل

ديزل أويل 101500 ل. ل

قارورة غاز منزلي 90400 ل. ل،

على ان تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استناداً الى جدول تركيب الاسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021.