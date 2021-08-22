لبنان | توضيح من المديرية العامة للنفط حول بيع المخزون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 10:48 صباحًا

عطفاً على البيان الذي صدر عن المديرية العامة للنفط صباح اليوم، على الشركات النفطية ومحطات الوقود والموزعين بيع المخزون لديهم استناداً الى جدول ١١/٨/٢٠٢٠ وذلك حتى نفاد المخزون لديهم.

في المقابل، أصدرت المديرية العامة للنفط اليوم البيان الاتي: “استناداً الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ، 21/8/2020، واستنادا الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالاتي:

بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل.

بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل.

ديزل أويل 101500 ل. ل.

قارورة غاز منزلي 90400 ل. ل.

على ان تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استنادا الى جدول تركيب الاسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021”.