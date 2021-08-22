لبنان | “نزلة” طفيفة لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاحد، 18700 ليرة للبيع و18800 ليرة للشراء.

ودفعت الأزمة المالية التي يعيشها الشعب اللبناني حاليا المسؤولين السياسيين المتناحرين إلى تكثيف الجهود الرامية للاتفاق على حكومة جديدة يمكنها البدء في معالجة الأزمة المالية التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة بسبب توقف البنك المركزي عن دعم المشتقات النفطية، ورفضه استخدام الاحتياطي الإلزامي إلا بعد صدور قانون تشريعي يسمح له بذلك.

وأزمة الوقود المتفاقمة جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات، والمخابز، وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها، أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.