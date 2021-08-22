لبنان | أحد جرحى انفجار التليل ينضم إلى قافلة الشهداء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تبلغت عائلة المسلماني في بلدة عين تنتا – عكار نبأ وفاة ابنها الشاب حسن المسلماني متأثراً بحروق أصابته جراء انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل.

ونقل المسلماني الى الإمارات للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

كما أسفر الانفجار الذي وقع فجر الأحد عن إصابة نحو 80 شخصاً غالبيتهم بحروق جسيمة، أثناء تجمعهم حول خزان الوقود في بلدة التليل، في محاولة منهم الحصول على القليل من البنزين وسط أزمة محروقات حادة يشهدها لبنان.

إلى ذلك لا يزال هناك مفقودون وكميات من الأشلاء تجري عليها الجهات المختصة فحوصات الحمض النووي.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين، وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.