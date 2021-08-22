لبنان | تسجيل 58 إصابة على متن رحلات وصلت إلى بيروت السبت والأحد الماضيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14 و15 آب؛ وأظهرت النتائج وجود ثمان وخمسين (58) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 14/8/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة وارسو: شركة LO رقم 145 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان: شركة AJ رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة تبليسي: شركة MEA رقم 2286 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة برشلونة: شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 185 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

* وجاءت نتائج 15/8/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أنقرة: شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة مسقط: شركة WY رقم 423 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة AJ رقم 7834 (أربع حالات إيجابية)

رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بودروم: شركة AJ رقم 7828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان: شركة AJ رقم 7846 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام: شركة MEA رقم 200 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان: شركة PEGASUS رقم 1826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 405 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)