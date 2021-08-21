لبنان | “يلا من القصر”.. لماذا تم التهجم والصراخ على الإعلامية ليال سعد في قصر بعبدا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 10:55 مساءً

كشفت الإعلامية ليال سعد عن تعرضها لما وصفته “اعتداء لفظياً عنيفاً” في قصر بعبدا، اليوم، وذلك قبل كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي تغريدة لها عبر “تويتر”، قالت سعد: “تعرضّت اليوم في قصر بعبدا الى اعتداء لفظي عنيف من قبل ليوتنانت شادي ابراهيم فقط لأنني سألت: عون بدو يحكي؟ ولم أقل “فخامة الرئيس بدو يحكي” وانهال عليي بالصريخ والتهجم. وتابع قائلاً: ولا كلمة، يلا من هون يلا من القصر”.

وتابعت: “يبدو، انكم ناس مريضين بجنون العظمة. وهذا المرض اودى بالبلاد لدرجة انكم لا تستحقون ليس فقط الالقاب ولكن ولا حتى الاحترام. على الهامش يبدو انو حماة القصر مش عارفين انو عون نفسه عمل مرسوم ولغي فيه الالقاب”.