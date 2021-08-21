لبنان | إليكم موعد بدء العام الدراسي الجديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 8:39 مساءً

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، أنّ “العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً بالنسبة للمدارس الخاصة والرسميّة”.

وأوضح المجذوب، في حديث إلى قناة “الجديد”، أنّ “التدريس يبدأ في المدارس الرسمية في 27 أيلول، ويُترك الخيار للمدارس الخاصة تحديد تاريخ العودة بين أيلول وبداية تشرين الأول”.

إلى ذلك، أعلن المجذوب أنّ “الدورة الثانية للامتحانات الرسمية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أيلول”.

ومن المقرر أن يعقد الوزير طارق المجذوب، مؤتمرًا صحافيًا، عند الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل، الواقع فيه 23/8/2021 ، في قاعة المسرح في وزارة التربية – الطابق ١٢، لإعلان العودة إلى الدراسة، ومتطلبات هذه العودة .