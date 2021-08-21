لبنان | هكذا ستصبح أسعار البنزين والمازوت بعد اجتماع بعبدا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

أقر اجتماع بعبدا الذي عقد اليوم لمناقشة ازمة المحروقات، الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، وعلى أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022.

ونتيجة ذلك القرار ، وبعملية حسابية أولية فإنّ الأسعار ستصبح على الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان والتي تباع اليوم بـ77500 ليرة ستباع بـ 159000 ليرة.

صفيحة البنزين 98 أوكتان والتي تباع اليوم بـ 79700 ليرة ستباع بحوالي 164000 ليرة.

صفيحة المازوت التي تباع بـ58500 ليرة فسيصبح سعرها حوالي 120000 ليرة.