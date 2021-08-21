لبنان | مستشفى رفيق الحريري الجامعي: 17 حالة حرجة بفيروس كورونا ولا وفيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 7:23 مساءً

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 17 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 489

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1269

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17

– حالات وفاة: 0

وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.