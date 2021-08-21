لبنان | مستشفى رفيق الحريري الجامعي: 17 حالة حرجة بفيروس كورونا ولا وفيات

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آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 7:23 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 17 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 489
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1269
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17
– حالات وفاة: 0
وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.