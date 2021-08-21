لبنان | نقيب محرري الصحافة يُحذّر من استمرار استهداف الصحافيين والمراسلين والمصورين

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، من استمرار استهداف الصحافيين والمراسلين والمصورين الذين يؤدون مهماتهم في مواقع الأحداث التي يشهدها لبنان، وخصوصا مشاهد الازدحام والطوابير أمام محطات المحروقات.

وأشار القصيفي إلى “اعتداءات كثيرة قد حصلت، وعلى مرأى ومقربة من العناصر العسكرية والامنية الموجودة في تلك المواقع، من دون تسجيل اي تدخل من قبلها لوقف التعرض للاعلاميين والمصورين.”

وقال “آخر ماجرى على هذا الصعيد الاعتداء على مصور الـ NBN محمد وهبي أمام محطة الاونيسكو في بيروت.”

واضاف “اني أدين باسم مجلس نقابة المحررين هذا الاعتداء بشدة، وادعو الأجهزة الامنية والقضاء إلى القيام بواجباتها، بعدما أصبحت هويات المعتدين على المصور وهبي مكشوفة.”