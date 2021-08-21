لبنان | عقيص: مئات الملايين من الدولارات ثمن المحروقات التي هُربت لسوريا أو تم تخزينها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، إلى أنه بالارقام، “مصرف لبنان يعلن انه دفع 820 مليون دولار لتغطية دعم المحروقات خلال شهر واحد، وهو الرقم الذي من المفروض ان يكفي السوق 3 اشهر. لم ينفِ احد هذا الرقم او يكذّب مصرف لبنان”.

وتابع عقيص عبر حسبه على “تويتر”، “الجيش ينفذ مداهمات منذ اسبوع تقريباً على كامل الاراضي اللبنانية المسموح دخول الشرعية اليها، يبلغ مجموع ما تم مصادرته بضعة ملايين. الفرق إذاً هو مئات الملايين من الدولارات ثمن المحروقات التي تم تهريبها الى سوريا او تمّ تخزينها في اماكن لم يصلها الجيش لبيعها بالسوق السوداء، سُدِّدَ ثمنها من جيوب الناس”.

وقال “فأيها اللبناني، ان كنت تريد تمويل المهربين والمحتكرين من جيبك، فهذا هو وضعك اليوم، الذي نحاول تغييره بشتى السبل”.

وأردف، “المعادلة الحالية بسيطة: دعم + تهريب+ تخزين + انقطاع المحروقات، المطلوب تغييرها لتصبح: تحرير السوق + بطاقة تمويلية لدعم العائلات المحتاجة + توفر المحروقات + استقرار امني واقتصادي. هكذا بكل بساطة… اما الباقي فتمادي بسياسة التمادي”.