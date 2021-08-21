لبنان | قاصر غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– فيروز جمال تركماني (من مواليد عام 2008، مكتومة القيد)

التي غادرت بتاريخ 20-8-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة جدرا – حيّ الضهر/ الشوف، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

علمًا أنّها لا تعاني من أمراض عصبيّة أو نفسيّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 600117/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.