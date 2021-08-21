لبنان | بالفيديو: سفن حربية بمحاذاة الشاطئ اللبناني.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 2:58 مساءً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسفن حربية بمحاذاة الشاطئ اللبناني.

واكد حساب “إنتل سكاي” وجود السفن الحربية بمحاذاة الشاطئ اللبناني، مشيراً إلى أنّ “القوات البحرية اللبنانية لم تعلم بوجود السفن إلى أن أبلغهم المواطنون”.

لكن الجيش اللبناني اوضح في تغريدة عبر “تويتر” انه: تنفذ وحدات من الجيش اللبناني وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الامم المتحدة في لبنان تمريناً تكتياً في المياه الاقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات.