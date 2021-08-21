لبنان | نقابة أصحاب محطات وموزعي المحروقات للبنانيين: عليكم التحلي بالوعي والصبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 12:55 مساءً

صدر عن نقابة أصحاب محطات وموزعي المحروقات في لبنان، البيان التالي: “أهلنا الكرام في جميع المناطق اللبنانية، نتوجه اليكم بهذا النداء:

ان ما نعانيه من مشاكل وضغوطات كبيرة يومية لتلبية احتياجات السوق اللبناني بالمحروقات اصبح فوق الاحتمال، فنحن نعمل جاهدين لتسهيل اموركم وتلبية كافة احتياجاتكم وذلك بهدف وحيد هو مساعدتكم بالتنقل الى اعمالكم ومقاصدكم، ونقل المرضى الى المستشفيات وغيرها.

لذلك نتمنى عليكم، يا اهلنا، التحلي بالوعي والصبر لتخطي هذه الازمة التي تطالنا جميعاً، كما ونتمنى على القوى الامنية وقيادة الجيش مقدرين تواجدها على المحطات العاملة زيادة عديدها وتكثيف جهودها في هذه المحطات المستمرة في تلبية احتياجات الناس، وذلك لضبط الوضع اكثر وحماية المواطنين وحماية المحطات واصحابها وعمالها وممتلكاتها تفادياً للمشاكل التي تتزايد وتتفاقم يومياً، علماً ان الكثير من المحطات اصبحت ترفض استلام المحروقات ليس من باب الضغط، بل حرصاً على ان لا تكون سبباً لأي اشكال بين المواطنين وبينهم وبين اصحاب وعمال المحطات بعد سقوط العديد من الاصابات وللحفاظ على سلامتهم. فنحن لا نريد، ولا نرغب، ان نضطر مرغمين للاقفال مما سيفاقم الازمة على الجميع.