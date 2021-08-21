لبنان | منذ أيار.. القطاع السياحي أدخل ملياري دولار إلى لبنان!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الامين العام لأصحاب المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي أن القطاع السياحي أدخل ملياري دولار الى البلد منذ ايار حتى اول آب.

وأضاف بيروتي، في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI، أن الحركة السياحية كانت كبيرة. وقال: 14 الف سائح ومغترب يوميا، 5 طائرات من العراق كل يوم.

وأشار الى أنه “في اول اب فوجئنا بقرارين، الأول هو إلزامية الطعم ضد كورونا لدخول أي مؤسسة سياحية، والثاني، الحجر الصحي على السائح العراقي.”

وأكّد أن السياحة العراقية انخفضت الى 5 او 6 %. وقال: هناك قرار بتدمير البلد.