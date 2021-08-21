لبنان | أبو شرف يحذّر…

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أسف نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف لأنه لا يرى أي بارقة أمل حتى الآن، مشيراً الى أن “الكثير من القطاعات يمكن ان تعود وتقف على قدميها لكن الامن الصحي اذا راح راح”.

وأكّد أبو شرف، في حديث تلفزيوني الى أن “النقابة أطلقت الصرخة مراراً وتكراراً، وطلبت الدعم من المعنيين “لنتمكن من انقاذ صحة المواطن، من دون جدوى”.

ودعا أبو شرف الى تأمين المحروقات للمستشفيات والاطباء والممرضات والممرضين ليتمكنوا من مزاولة عملهم، محذراً من ان استمرار هذا الوضع هو امر خطير جدا، وقال: اذا استمر الوضع على حاله سنضطر الى التوقف عن العمل او الهجرة.