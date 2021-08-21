لبنان | حاصباني عن الباخرة الايرانية: إعلان لفيدرالية “الحزب” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني إلى أن “تشكيل الحكومة أمر إيجابي رغم أن الوقت قد تأخر”، لافتاً الى أن “كل يوم تأخير يقلل من فعالية أي حكومة ستُشكل مهما كانت قدراتها”.

وأضاف حاصباني في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “لبنان اليوم هو رهينة للسلطة الموجودة حالياً”، معتبراً أن “البديل يكمن بنزع هذه السلطة من مكانها بأسرع وقت ممكن بطريقة ديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية”.

وشدد على أن “كل يوم تأخير بإجراء الانتخابات ينعكس تأخيرا في الإصلاح”، مؤكداً “وجوب عدم انتظار مساعدة من الخارج لتغيير الواقع”.

وتابع: “احياء المؤسسات التي تبني الدولة يحتاج الى تدفق أموال من الخارج وذلك غير ممكن في ظل العزلة”، مشيراً الى أنه “لا يمكن فك العزلة طالما هناك دويلة داخل الدولة ولا سيادة في لبنان”.

وعن باخرة النفط الإيراني، رأى حاصباني أنها اذا دخلت الى لبنان سترتب عقوبات عليه، معتبراً أن في حال دخول النفط الى لبنان فسيستفيد منه بعض المجموعات موقتا ولن يكون حلًا للأزمة، قائلا: “رمزية الباخرة اكثر من فعلها وهي نوع من الإعلان المبكر لفيدرالية حزب الله في لبنان ومؤشر لتفكيك الدولة وتثبيت إلغائها”.

وعن موضوع الدعم، رأى حاصباني أن “المطالبة بالاستمرار بالدعم هي محاولة لتخدير الناس وتأخير الانفجار الشعبي”.