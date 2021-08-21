اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أبيض يعلّق على أرقام كورونا يوم أمس

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

الدكتور فراس ابيض

أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض، أن “أرقام الكورونا المعلنة يوم أمس تُظهر تباطؤ الزيادة في عدد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي. كان لنقص الوقود في الفترة الأخيرة تأثيرًا سلبيًا على تنقل الناس وتجمعاتهم. هذا التباطؤ جيد، لأن المستشفيات في حالة صعبة ولا يمكنها التعامل مع أزمة متفاقمة”.

وأضاف: “تُظهر البيانات أيضًا أن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة كانت في الأفراد غير المحصنين رغم ان غالبيتهم من الفئات المؤهلة لتلقي اللقاح. ينطبق هذا أيضًا على غالبية وفيات الكورونا الحديثة. هذا أمر مؤسف، لأن تلك الوفيات كان من الممكن تجنبها. مرارًا وتكرارًا، اللقاح ينقذ الأرواح”.

وختم أبيض: “كيف ستتجه الأرقام بعد ذلك؟ يظل معدل الفحوصات الايجابية مرتفعًا، والامتثال المشاهد لتدابير السلامة منخفض، ويمكن أن يؤدي هذا مع الوقت إلى زيادة أخرى في الأعداد، خاصة مع تغير الموسم وافتتاح المدارس. لكنه مع كل ذلك، لدينا حاليًا مشكلات أكثر إلحاحًا نقلق بشأنها”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا