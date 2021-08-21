لبنان | دولار السوق السوداء مستمر بارتفاعه.. كيف افتتح صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تتراوح تسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 19200 و19250 ليرة لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل مساء أمس الجمعة ما بين 19100 و 19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما افتتح صباحًا ما بين 19000 و 19100 ليرة لبنانية.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.