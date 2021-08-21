لبنان | آب يودع لبنان بطقس ناريّ والحرارة ستلامس الـ 41!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المنخفض الهندي الموسمي يمارس نشاطه فوق شبه الجزيرة العربية ومصر والسودان خلال اليومين المقبلين فتتمدد كتل صحراوية حارة من الربع الخالي شمالاً ومن الصحراء الكبرى غرباً، فتغطي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من ظهر يوم الأحد وتشتد قساوة اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل بحيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية نحو الاردن وسيناء وسوريا والرياح الغربية الرطبة من البحر المتوسط نحو قبرص ولبنان، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة لتكون هذه الموجة الأطول والأقوى لهذا الموسم الصيفي فتلامس درجات الحرارة 42-41 بقاعاً و 33-35 ساحلاً مع رطوبة تصل الى 87-90% الأمر الذي سيزيد من الاختناق خلال ساعات الظهيرة وساعات الليل بسبب الرطوبة المرتفعة.

اذاً، موجة حارة قاسية تتجه تدريجياً نحو لبنان وسوريا والاردن وشهر آب يودعنا بأجواء لاهبة وسط غياب الكهرباء والماء والمحروقات عن لبنان الأمر الذي سيزيد الحالة سوءا عند المواطن.