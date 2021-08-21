لبنان | بالفيديو: توتر وتدافع بين المواطنين والجيش في إحدى محطات الخيام

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 11:54 مساءً

وقع إشكال كبير في محطة توتال في الخيام على خلفية تعبئة البنزين بين الجيش وشبان أرادوا تعبئة سياراتهم بالقوة، وقاموا بتكسير المحطة. وحاول الجيش ردعهم، بعدما لاحظ هؤلاء أن أصحاب المحطة قاموا بتعبئة غالونات بنزين ووضعهم على حدى، مما أثار حفيظتهم.

وكان الجيش قد طلب إلى أصحاب المحطة عدم فتحها اليوم، خشية حصول إشكالات إزاء الغليان الحاصل، بعد انقطاع البنزين من محطات الوقود لثلاثة أيام متتالية.

فيما تدخل احد الضباط وعمل على تهدئة الوضع