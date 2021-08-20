لبنان | هل ستسمرّ طائرات الـ”ميدل إيست” بنقل المساعدات إلى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ان الشركة ومنذ بدء جائحة كورونا وبعد انفجار المرفأ تقوم بتقديم المساعدات بصمت وبدون الاعلان عنها في الاعلام.

وقال: “لقد نقلنا مئات اجهزة التنفس مجانا والاطنان من الادوية والمعدات الطبية واعفينا من رسوم التخزين ورسوم البرادات في المطار بما يوازي مئات ملايين الليرات لعشرات الجمعيات والمؤسسات الطبية والصليب الاحمر اللبناني “.

وأكد: “الـMEA مستعدة لان تستمر في هذه المهمة ضمن الاصول وبعد ابراز مستندات لمدير المحطة في البلد الخارجي الذي عليه ان يقيّم الوضع وشرط ان تكون الحقائب وراكبها على نفس الطائرة او تكون الشحنة مع بوليصة شحن موجهة الى الهيئات التي لا تبغي الربح، على ان يقوم مدير محطة الميدل ايست بتقييم الوضع بالتنسيق مع الادارة العامة، لأنّه ممنوع قانونا ان يتمّ وضع البضائع على اسم او مسؤولية الشركة”.

وعاد ليشدد على ان عشرات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية استفادت من مساعدات الشركة من دون اعلان.