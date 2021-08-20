لبنان | كم بلغت حصيلة قتلى حزب الله في القصف الإسرائيلي أمس على ريف دمشق؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة قتلى عناصر حزب الله الذين سقطوا في الغارات الإسرائيلية أمس الخميس على ريف دمشق بلغ أربعة حتى الآن.

وأكد المرصد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منتصف ليل أمس، مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي حيث ينشط الحزب اللبناني في هذه المنطقة، التي يستخدمها أيضا في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء،نقلت أمس عن قوات النظام، أن صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، استهدفت مواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص وسط البلاد.

وبحسب “انتل سكاي” الضربة الجوية الإسرائيلية بصواريخ مجنّحة استهدفت ريف دمشق الشمالي ومطار المزة العسكري وحمص والقلمون حيث يوجد مواقع لحزب الله ومجموعات أخرى إيرانية، وقد مرت الصواريخ باتجاه سوريا من فوق سماء المتن.

الجدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي حلّق على علوٍ منخفض وخرق جدار الصوت في أجواء صيدا والساحل اللبناني وصولاً حتى بيروت.