لبنان | قوى الأمن تعمم صورة مفقود خرج من منزله في صيدا ولم يعُد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 7:15 مساءً

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي وفيه “تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: يوسف محمّد محمّد (من مواليد عام 1986، فلسطيني الجنسيّة) الذي غادر بتاريخ 11-8-2021، منزله الكائن في صيدا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه”.

وتابع البلاغ “لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أو الاتّصال على الرقم: 754309-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.