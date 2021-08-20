لبنان | مجموعة الدعم الدولية: لتشكيل حكومة في لبنان تلبي حاجات الشعب وتمهد الطريق للدعم الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 6:54 مساءً

أسفت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان، “بشدة، لسقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء انفجار صهريج وقود في شمال لبنان في 15 آب”، لافتة الى أن “هذا الحادث المأساوي وقع في سياق أزمة النقص الحاد في المحروقات التي تؤثر على لبنان وتلقي بتداعيات خطيرة على توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء، والصحة العامة، وإمدادات المياه، وكذلك الأنشطة الاقتصادية والمعيشية”.

وشددت المجموعة على أن “التفاقم المتسارع لتلك الأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وتمهيد الطريق للدعم الدولي”، دعت “جميع الأطراف الى لعمل من أجل بلوغ هذه الغاية دون مزيد من التأخير”.

وجددت التزامها بـ”الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.

يشار إلى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وتم تشكيلها في أيلول/سبتمبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديداً من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.