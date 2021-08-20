لبنان | المفتي الجوزو: لا نريد البترول ولا المازوت من إيران بل أن تكفّ يدها عن لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح: “لا يجوز لحزب الله أن يضع يده على لبنان كقوة استعمارية، تدين الولاء لولي الفقيه في إيران، ويعمل على نشر الفوضى والإضطرابات، ويتسبب في نشر الخراب والدمار وتغطية الحكم الفاسد والفاشل، الذي يعطل الحياة السياسية، ولا يجيد سوى التعطيل من أجل تحقيق مكاسب شخصية وحزبية ومادية على حساب الوطن كله، مما أوصل لبنان إلى ما وصل اليه من إفلاس سياسي واقتصادي واجتماعي وطائفي”.

وأشار إلى “التهريب الذي احترفه الحزب خدمة للنظام السوري – الايراني، والذي صادر الدولار والمواد الغذائية والدواء والمحروقات والكهرباء، ليعيش الناس في ظلمة ظالمة من أجل تحقيق أهداف الولي الفقيه”، وقال: “إن الحريق الرهيب في خزان الوقود في عكار فاجعة رهيبة تسببت في قتل أبنائنا وأهلنا بصورة بشعة ورهيبة تقشعر لها الأبدان، واستنكرها العالم كله”.

واعتبر أن “كل ذلك تسبب به نظام الحكم الطائفي الفاشل”، وقال: “لا نريد البترول ولا المازوت من إيران، بل نريد أن تكف يدها عن لبنان والعالم العربي وتهتم بشعبها”.

أضاف: “لا بد أن يكون العراق عربيا حرا يقرر مصيره بإرادته، ولا بد أن تكون سوريا عربية، وليست علوية أو إيرانية أو روسية، ولا بد أن يكون اليمن عربيا، وكفى همجية ووحشية وقتل على الهوية السنية”.

وختم: “لبنان أصبح الحكم فيه مهزلة يسخر منها العالم كله، وذلك بسبب التدخل الخارجي، وخصوصا ايران. ارحموا الشعب اللبناني، ودعوه يعيش ويتحرر من هذا الحكم البغيض وأنصاره”.