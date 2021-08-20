لبنان | ما حقيقة الفيديو الصادم لـ”سرقة قوارير الغاز من إحدى شركات التوزيع في لبنان”؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 7:43 مساءً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان يركضون وهم يحملون قوارير غاز الى خارج مبنى قيل انه شركة “يونايتد” في منطقة عمشيت.

إلا أن أمين السر والاعلام في نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق جان حاتم نفى لصحيفة “النهار”، حصول أي سرقة، وفسر ما شوهد في المقطع المتداول، على أن “هذه المشاهد صُوِّرت في شركة صيداكو على طريق الاوزاعي، خلف السفارة الايرانية. وقد ازدحم خارجها عشرات المواطنين اليوم، حاملين معهم قوارير غاز فارغة. وما أن فتحت الشركة أبوابها صباحا، حتى ركض الناس الى الداخل لتعبئة قوارير الغاز الفارغة التي احضروها معها. وقد ملأوها. ولم تحصل اي سرقة، كما يتم زعمه في شكل خاطئ”.

وأضاف: “لا سرقة لاي قوارير غاز من اي شركة في لبنان. وما يشاهد في الفيديو هو تهافت الناس على تعبئة قوارير الغاز الفارغة بسبب الأزمة التي يشهدها لبنان”.

وتوقّع “حلحلة قليلة للوضع في السوق الاسبوع المقبل، لان البواخر ستفرغ حمولتها بين السبت والاحد والاثنين، وتبلغ نحو 7700 طن. وهناك ايضا 1500 طن في راس الشرق، و400 طن لدى شركة يونيغاز”.

ورأى أن “هذا المخزون يكفي، بموجب الكوتا المعتمدة لدى الشركات، بين 10 ايام -15 يوما. اما اذا اريد تعويم السوق اللبنانية، فلن يكفي سوى لأربعة أو خمسة ايام”.