اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الأمن العام: إلزام محطات فتح ابوابها وبيع مخزونها بالسعر الرسمي

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 8 دقائق

طوابير أمام محطة وقود - ارشيفية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “عطفا على بيانها السابق الصادر بتاريخ 14/08/2021 المتعلق بطلب الابلاغ عن أي شركة أو محطة أو مركز بيع للمحروقات يقوم بتخزين مادتي البنزين والمازوت، تشير المديرية العامة للامن العام الى انها تلقت منذ ذلك التاريخ، /124/ اتصالا من مواطنين للشكوى على محطات محروقات مخالفة أو للافادة عن اماكن تخزين لهذه المحروقات بطريقة غير شرعية. وقد سيرت هذه المديرية /380/ دورية الى محطات المحروقات والزمتها الفتح وبيع مخزونها بالسعر الرسمي وختمت بعضها بالشمع الأحمر.

الى ذلك، رصدت المديرية عددا من الخزانات المخالفة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قدرت محتوياتها بحوالى /500000/ خمسماية ألف ليتر من مادتي البنزين والمازوت، تمت مصادرتها لصالح البلديات استنادا الى الاستنابة القضائية من محكمة التمييز رقم /121/ص تاريخ 29/07/2021.

والعمليات مستمرة لمكافحة البيع في السوق السوداء والاحتكار”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا