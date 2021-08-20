لبنان | “مناقشة رسالة عون”.. مجلس النواب: تشكيل حكومة ورفع الدعم وتحرير السوق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 19 دقيقة

انتهت الجلسة النيابية العامة في قصر الاونيسكو المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري: “ان الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، واصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق”.

وكان موقف مجلس النواب بعد مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: أن تدفع المساعدات عبر البطاقة للمستفيدين نقداً وبالدولار الاميريكي من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية في حال تبدل أسعار الصرف.

وأضاف: نطالب بالاستفادة من مبلغ ٨٦٠ مليون دولار المحوّل من صندوق النقد الدولي ليغطي جزء منه فارق الكلفة للبطاقة التمويلية الذي يزيد عن قرض البنك الدولي البالغ ٢٤٦ مليون دولار والمخصص للعائلات الاكثر حاجة.

لا نوافق على تحويل قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام إلى حساب البطاقة التمويلية لا بل نطالب بتطبيق خطة النقل المشترك لتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين.