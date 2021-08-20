لبنان | الجيش: 7 خروق جوية للطيران الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانان جاء فيهما:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 19 / 8 / 2021 عند الساعة 12.10، الأجواء اللبنانية من البحر قبالة بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.50 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.”

“وبتاريخ 19 / 8 / 2021 الساعة 13.45 ولغاية الساعة 23.10 تم تسجيل /6/ خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.