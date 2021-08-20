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لبنان | بري عن استباحة إسرائيل أجواء لبنان: خرق فاضح للقرار 1701

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

نبيه بري

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العدوان الجوي الاسرائيلي التي استهدف سوريا انطلاقا من الاجواء اللبنانية قائلا : “ان ما حصل ليل أمس من استباحة صهيونية لسيادة الاجواء اللبنانية واستخدامها مجددا منصة للعدوان على الشقيقة سوريا مهددا سلامة الطيران المدني من وإلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي ، هو ليس فقط خرقا فاضحا للقرار 1701، انما ايضا هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا “.

واضاف : “اننا ندعو المجتمع الدولي الى التحرك العاجل من أجل إتخاذ الاجراءات كافة لكبح جماح عدوانية الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة” .

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MO Nasa

MO Nasa

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