لبنان | حال تأهب “كورونية” في السجون.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ اليوم 20-8-2021، عقدت لجنة الطوارئ لرفع حال التأهب في السجون اللبنانية – المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي- في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعا دوريا لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”. حيث تم في خلاله تداول وضع السجون الصحي، وقد حضره كل من:

رئيس اللجنة والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ورئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده وعدد من الضباط المعنيين، والقاضي ربيع معلوف ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن الجيش اللبناني والأمن العام، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وUNODC، ونقابة الممرضات والممرضين، وأصدرت التوصيات التالية:

1- التشدد في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وبخاصة في ظل ظهور متحور “دلتا” السريع الانتشار.

2- متابعة التواصل مع المنظمات الدولية والجمعيات المختصة لجهة متابعة تجهيز وصيانة المرافق الحيوية في السجون .

3- الاستمرار في تلقيح السجناء والموقوفين في السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز كافة، ومتابعة حملات التوعية حول هذا الموضوع.