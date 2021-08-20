لبنان | صفيحة البنزين بـ500 ألف في النبطية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 1:26 مساءً

وصل سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء في النبطية إلى الـ500 الف ليرة هذا الصباح، مع توقّف محطات الوقود عن بيع المادة.

وبدأت أيضاً أزمة نقص الغاز المنزلي، بالإضافة إلى طوابير المواطنين على الأفران، في المنطقة.

في الموازاة، يدخل لبنان أشد مراحل أزمة المحروقات التي يعيشها منذ نحو 5 أشهر، فالبلاد شبه مشلولة وحركة السيارات انخفضت إلى حد يلاحظه الناس بوضوح ويتحدثون عنه.

في الشوارع الرئيسية للمدن والطرقات الدولية الواصلة بين المناطق، الحركة تقتصر على الضروري والطارئ فقط، حيث يستعد اللبنانيون لانقطاع طويل الأجل.

وبلغت الأزمة ذروتها في الأيام الماضية مع إعلان مصرف لبنان المركزي عن وقف الدعم المالي لاستيراد المحروقات بالعملة الصعبة، بعدما استنزف احتياطاته منها ووصل إلى الاحتياط الإلزامي، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار المحروقات يتجاوز الـ 400 بالمئة.

وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية قرارا منفردا من حاكم المصرف، رياض سلامة، يتحمل وحده مسؤولية نتائجه الكارثية.