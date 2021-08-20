لبنان | كم أصبح عدد اللبنانيين حاملي الهويّة في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

كم أصبح عدد اللبنانيين حاملي الهويّة في لبنان؟ سؤال لا يحمل عادةً رقماً دقيقاً يُستنَدُ عليه في ظلّ التركيبة اللبنانيّة المتقلّبة وتبدّل الأرقام مع مرور المراحل والأزمات.

نشرت “الدولية للمعلومات” أرقام حديثة حيث سُجِّل، بين العامين 2006 والـ2020، ولادة 1.304.516 شخصاً ووفاة 356475 شخصاً، ما يجعل من الزيادة 948 ألف شخصاً.

ووصل عدد اللبنانيين في بداية العام 2021 إلى 5.519.134 لبنانياً، حيث تشير التقديرات إلى أنّ 4.250 مليون منهم يقيمون في لبنان و1.270 مليون يقيمون في الخارج ويحتفظون بالهويّة اللبنانية ويشكّلون نسبة 23% من اللبنانيين.

وتبعاً لتوزّعهم الطائفي، تُفيد معطيات “الدوليّة” بأنّهم يتوزّعون طائفياً على النحو الآتي:

-3.697.819 مسلماً أيّ نسبة 67%.

-1.816.115 مسيحياً أيّ نسبة 32.9%.

-5200 “إسرائيلي” يهودي أيّ نسبة 0.09%.