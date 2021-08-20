لبنان | قوى الامن: توقيف شخصين يروجان المخدرات في البوار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ضمن إطار الخطة التي تتبعها وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في هذه الوحدة، عن تواجد شخصين يروجان المخدرات في بلدة البوار، على متن سيارة نوع مرسيدس، قامت قوة من هذه المجموعة بتاريخ 5-8-2021 بتوقيفهما، وهما:

– ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسية)

– ب. ق. (مواليد عام 1990، لبناني الجنسية)

ضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، على الشكل التالي:

– حوالي/1500/ ظرف بداخلها مادتي الباز والكوكايين.

– كمية كبيرة من العلب البلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين.

– /3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة حشيشة الكيف.

– /28/ كيسا شفافا تحتوي على الماريجوانا.

– أجهزة خلوية، وميزان حساس، وكميات من الأظرفة الفارغة والعلب البلاستيكية التي تستخدم لتوضيب المخدرات.

وبتفتيش الشقة، عثر على كمية كبير من المخدرات عبارة عن أكثر من /1500/ ظرف بداخلها مادتي الباز والكوكايين، موضبة ومعدة للترويج.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.